Mostra Burattini a Bologna con Wolfango

Un viaggio tra burattini, fondali, schizzi, disegni e progetti per il teatro di figura: lo propone la mostra 'Burattini a Bologna', la storia delle teste di legno illustrata da Wolfango, in programma nella Sala d'Ercole di Palazzo d'Accursio dal 9 febbraio al 20 marzo (lunedì chiuso) con ingresso gratuito.

In occasione della mostra, curata da Alighiera Peretti Poggi, il burattinaio e direttore artistico Riccardo Pazzaglia proporrà dimostrazioni di intaglio creando nuove teste di burattino, lavorando nel banco storico appartenuto al maestro Demetrio Presini. L'esposizione è accompagnata da un catalogo edito da Minerva; sono previste visite guidate, rivolte in particolare alle scuole.

Lo scorso novembre, in occasione del centenario della nascita di Presini, Biblioteca Salaborsa aveva ospitato la mostra 'Sganapino torna a casa', a cura di Pazzaglia. Demetrio Presini e la sua Compagnia dal 1976, e per 14 anni, allestirono vere e proprie stagioni teatrali con i burattini bolognesi.