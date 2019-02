Scontro tra tir in A1, due feriti

(ANSA) - BOLOGNA, 1 FEB - Due camionisti sono rimasti feriti, in modo non grave, in un incidente fra mezzi pesanti avvenuto verso le 6.30 sulla carreggiata Nord della A1, tra le uscite Valsamoggia e Modena Sud al km 180. Uno dei due autoarticolati, carico di letame, è uscito dalla sede stradale danneggiando il guardrail e rimanendo in bilico su di un fianco. I Vigili del Fuoco di Bologna, intervenuti con tre mezzi, hanno messo in sicurezza i veicoli incidentati verificando eventuali sversamenti di gasolio dai serbatoi. Poi, con l'ausilio della torre faro alogena, hanno illuminato la scena dell'incidente per facilitare le operazioni di rilevamento tecnico a cura della Polizia Stradale. L'intervento ha richiesto la chiusura momentanea di due corsie di marcia per permettere le operazioni di soccorso e la rilevazione tecnica in sicurezza. I due feriti sono stati soccorsi dal 118.