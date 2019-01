Cane provocò mortale, padrone condannato

Il suo cane, un meticcio nero di media taglia, era scappato di casa provocando l'incidente stradale in cui la notte del 18 febbraio 2017 a Fusignano, nel Ravennate, era morto sul colpo un automobilista 47enne che stava rincasando. Una ricostruzione accusatoria che, come riporta dal Resto del Carlino, ieri al termine del rito abbreviato è costata una condanna a due mesi, pena sospesa, al proprietario, un pensionato 79enne imputato di omicidio colposo legato all'omessa custodia del cane. La Procura aveva chiesto quattro mesi.

Secondo i carabinieri, la vettura aveva sbandato a causa del cane, finendo contro un palo. La carcassa della bestiola fu trovata a 43 metri dalla vettura, per l'accusa lì scaraventata dal colpo. Per la difesa invece (avvocato Brunella Baruzzi), che ha lamentato l'assenza di controlli psicofisici sul conducente e di un esame sul cane, non è detto che i due eventi fossero temporalmente legati: come dire che il cane poteva essere morto in precedenza per altre cause.