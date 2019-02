Al Labirinto libri antichi in mostra

Nel Labirinto della Masone (www.labirintodifrancomariaricci.it) arriva la prima edizione de Il filo d'Arianna, mostra mercato di libri antichi e moderni fortemente voluta quale occasione per permettere ai migliori librai di mostrare i loro tesori.

Il Labirinto della Masone, parco culturale e punto d'incontro vivace e cosmopolita, ospita più di 5.000 metri quadrati di spazi destinati alla collezione d'arte di Franco Maria Ricci, ai libri curati dalla casa editrice in 50 anni di attività e alle mostre temporanee. La corte centrale, con i suoi ampi saloni e i suoi porticati, dal 22 al 24 marzo si offrirà come luogo di esposizione di libri antichi a cura dei soci Associazione Librai Antiquari d'Italia, e dell'International League of Antiquarium Booksellers, ma anche di modernariato librario e di editori scelti; ospiterà visite guidate, attività per bambini e famiglie e conversazioni bibliofile organizzate da un comitato scientifico composto da personalità autorevoli nell'ambito dell'editoria di pregio.