Turismo: E-R a fiere Svizzera e Belgio

(ANSA) - RIMINI, 30 GEN - L'offerta turistica emiliano-romagnola sarà in vetrina dal 31 gennaio al 3 febbraio in Svizzera al 'Fespo' di Zurigo e, dal 7 al 10 febbraio, in Belgio al 'Salon des Vacances' di Bruxelles.

Ai due appuntamenti fieristici prenderanno parte, con il coordinamento di Apt Servizi Emilia-Romagna, complessivamente 19 operatori turistici che saranno ospitati nello stand della Regione all'interno dell'area Italia/Enit.

Sono stati buoni, nel 2018, i risultati di arrivi e presenze turistiche da Svizzera-Liechtenstein e Belgio. Nei primi 10 mesi del 2018, in base ai dati elaborati dal servizio statistica della Regione Emilia-Romagna, ci sono stati 199.171 arrivi da Svizzera-Liechtenstein (+1,1% rispetto allo stesso periodo del 2017) e 84.885 dal Belgio (+4,3%). Le presenze sono state 876.744 da Svizzera- Liechtenstein (+1%) e 326.780 dal Belgio (+5,1%). L'Emilia-Romagna è collegata tutto l'anno con il Belgio (non ci sono voli diretti dalla Svizzera) con due voli giornalieri da Bruxelles all'aeroporto Marconi di Bologna che, nel 2018, hanno registrato un totale di 173.678 passeggeri.(ANSA).