Salvini 'sposa' idea Ferrara, via numero chiuso a Medicina

"Via il numero chiuso a Medicina: diritto allo studio e al lavoro per tanti ragazzi, diritto alla salute per tanti Italiani. Sono d'accordo!". Lo afferma su Facebook il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che fa riferimento alla proposta avanzata nei giorni scorsi dal rettore dell'Università di Ferrara, Giorgio Zauli, che ha avviato la sperimentazione per superare il numero chiuso nella locale facoltà dal prossimo anno accademico, prevedendo tra l'altro la normale immatricolazione al corso di laurea per chi supera il test d'ingresso nazionale.