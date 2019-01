Mostra al Credem 'Aspettando Fontanesi'

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 30 GEN - 'Aspettando Fontanesi; l'ingresso di un tempio giapponese e la collezione d'arte orientale di Credem' è il tema che l'istituto bancario propone, dall'1 febbraio al 15 marzo a Palazzo Spalletti Trivelli di Reggio Emilia, come anteprima dell'esposizione 'Antonio Fontanesi e la sua eredità. Da Pellizza da Volpedo a Burri', in programma dal 30 marzo al 14 luglio ai Musei Civici della città.

In particolare, al piano terra del palazzo sede della banca, in Via Emilia San Pietro, saranno esposti il dipinto dell'artista emiliano intitolato 'Ingresso di un tempio giapponese', parte delle raccolte dei Musei Civici ed una selezione di opere della collezione di arte orientale di Credem.

Il palazzo sede della banca si lega alle vicende biografiche del pittore poiché, poco dopo il 1830, i conti Spalletti Trivelli convocarono a decorare le sale della dimora i due maestri con i quali Fontanesi si stava formando presso la scuola d'arte reggiana: il pittore di figura e paesaggio Prospero Minghetti (1786-1853) e lo scenografo Vincenzo Carnevali (1778-1842). Oltre a questo legame con le vicende del palazzo, la mostra offrirà l'occasione di approfondire il periodo trascorso da Fontanesi in Giappone.(ANSA).