Fuga gas a Bologna,evacuate 160 famiglie

(ANSA) - BOLOGNA, 29 GEN - Una fuga di gas ha reso necessaria l'evacuazione di 162 famiglie nel primo pomeriggio in via Lorenzetti, zona Barca alla periferia di Bologna. L'odore di gas è stato avvertito a partire dalle 13 lungo la strada, ma l'origine della perdita non è stata individuata subito e per precauzione sono stati sgomberati 162 appartamenti, in un unico edificio che si affaccia sulla strada, che è stata chiusa al traffico veicolare.

Sul posto sono al lavoro Vigili del Fuoco, tecnici di Hera, Polizia Locale e Polizia di Stato, oltre al 118 che ha fatto un censimento dei medicinali necessari alle persone anziane rimaste fuori casa. Il Comune di Bologna ha individuato il vicino centro sociale Rosa Marchi in via Pietro Nenni come luogo di ricovero temporaneo. Nessun allarme invece per gli alunni della vicina scuola d'infanzia comunale Fantini. Nel tardo pomeriggio, i tecnici di Inrete che lavorano per conto di Hera hanno individuato la 'falla' e proceduto alla riparazione della perdita. Per le persone sfollate, dopo un pasto caldo fornito dal Comune nei locali del centro sociale dove sono stati ospitati, il rientro a casa è previsto per la serata.

Data ultima modifica 29 gennaio 2019 ore 19:32