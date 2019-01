Prima a Bologna per 'MasNada'

(ANSA) - BOLOGNA, 28 GEN - La collaborazione tra l'Orchestra Senzaspine di Bologna e il MagdaClan Circo di Torino ha dato vita allo spettacolo 'MasNada', una sinfonia circense funambolica che mette assieme musica classica e circo contemporaneo, alle prove finali proprio in questi giorni.

Scritta da Tommaso Ussardi, per la parte musicale, e da Alessandro Maida, per quella visiva, 'Masnada' debutterà in prima assoluta il 5 e 6 febbraio alle 20,30 al Teatro Duse di Bologna. "Lo scopo dell'unione dei due generi - ha spiegato Ussardi, anche direttore dello spettacolo - è quello di far rivivere il teatro contemporaneo. Elevare l'arte circense e dare spazio alla musica in tutte le sue forme, comprese quella jazz e rock, per parlare a un pubblico più vasto". "Una novità nel modo di fare circo - secondo Maida - che unisce la magia degli strumenti musicali classici e l'armonia dei volteggi degli acrobati".