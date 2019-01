Con pistola finta tenta rapina a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 27 GEN - E' entrato in una tabaccheria, in centro a Bologna, con una pistola giocattolo, munita di tappo rosso, per farsi consegnare delle sigarette. Poi ha puntato l'arma finta anche contro la polizia. Un giovane toscano di 20 anni, ieri pomeriggio, è stato denunciato per tentata rapina aggravata, minacce gravi e aggravate e violenza a pubblico ufficiale. La prima segnalazione al 113 è arrivata alle 16.45 da un automobilista a cui il 20enne, all'incrocio tra via dei Mille e via Indipendenza, aveva puntato contro l'arma. La volante lo ha rintracciato, insieme ad alcuni amici, tra via Indipendenza e via Righi e, mentre gli agenti gli stavano chiedendo le generalità, ha estratto la pistola. A riferire del tentativo di rapina è stato un passante che ha descritto l'episodio alla polizia. E' stato il titolare della tabaccheria, senza consegnare nulla al giovane, a farlo uscire dalla tabaccheria.