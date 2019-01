Libri: 'diversità' tema del Buk Festival

(ANSA) - MODENA, 26 GEN - Sarà la 'diversità' il tema portante di Modena Buk Festival 2019, la kermesse della piccola e media editoria italiana in programma il 13 e 14 aprile a Modena in una location inedita, il monastero benedettino di San Pietro. Eventi, incontri, dialoghi, reading e anteprime editoriali si succederanno nel cartellone firmato dai direttori artistici Francesco Zarzana e Emma D'Aquino: saranno un centinaio le case editrici italiane che incontreranno i lettori per annunciare novità e anteprime. Sul tema del festival è stato inoltre lanciato un concorso letterario aperto a tutti per l'elaborazione originale di poesie, racconti e saggi brevi.

Intanto mercoledì 30 gennaio al teatro San Carlo si apre un piccolo cartellone di eventi, 'Aspettando Buk Festival 2019'. Si parte con la proiezione del docufilm 'Tra le onde, nel cielo', prodotto da Buk-Progettarte nel 2016 in occasione dei 50 anni dalla tragedia di Brema, quando in fase di atterraggio precipitò il Convair su cui viaggiava la Nazionale italiana di nuoto.