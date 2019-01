Auto con targa estera prende 432 multe

(ANSA) - IMOLA (BOLOGNA), 26 GEN - In cinque anni ha preso 432 multe per aver parcheggiato gratis negli spazi di sosta a pagamento. Non ne ha mai pagata una, perché la macchina aveva una targa estera e quindi non era possibile notificare le contravvenzioni al proprietario. Succede a Imola (Bologna) dove i vigili, grazie alle modifiche al codice della strada contenute nel decreto sicurezza, che prevede che il conducente del mezzo sia obbligato in solido con il proprietario, hanno sanzionato una donna, residente in Italia, cittadina di uno stato comunitario.

Alla donna sono state notificate 13 delle 432 multe (quelle prese dall'entrata in vigore della legge) ma è stata applicata anche un'ulteriore sanzione da 712 euro, prevista per chi circola da più di un anno sul territorio italiano con un veicolo immatricolato all'estero.



Data ultima modifica 26 gennaio 2019 ore 14:02