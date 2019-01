Nuove format live a Music Inside Rimini

(ANSA) - RIMINI, 24 GEN - La nuova edizione di 'Music Inside Rimini', in programma dal 5 al 7 maggio alla Fiera di Rimini e dedicata al mondo delle tecnologie per eventi, concerti e show entertainment, presenterà il nuovo format 'Live You Play'. La formula prevede due padiglioni 'rock' dedicati agli eventi musicali live, un padiglione 'Teatro' per le performance artistiche in palcoscenico, un padiglione 'Djing' per il mondo delle console. In programma tra l'altro esibizioni di balletto e musical, la partecipazione di artisti del panorama del dj set come dj Aladin, un 'virtual show' per la dimostrazione del funzionamento di attrezzature luci, video ed effetti speciali.

Obiettivo del salone, organizzato da Italian Exhibition Group, è quello di presentare le novità tecniche e professionali del settore con un approccio pragmatico e immersivo, toccando con mano le soluzioni proposte dal mercato. Un contenitore 'live' con otto palchi punta ad offrire un'esperienza ancora più ricca e coinvolgente per addetti ai lavori e appassionati.