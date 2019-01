A Bologna la kermesse della cultura nerd

(ANSA) - BOLOGNA, 24 GEN - Più ospiti e nuovi spazi, il 9 e 10 febbraio al quartiere fieristico di Bologna, per 'Nerd Show', kermesse sulla cultura nerd. Gli organizzatori annunciano la più grande 'artist alley' mai allestita in Italia e la più completa 'area retrogaming'. Tra le novità l'aggiunta di un padiglione, un'area dedicata ai giochi da tavolo e un ring per esibizioni non-stop dei lottatori di wrestling.

Ospiti saranno cosplayers, youtubers fra i più seguiti (i Mates, LaSabri, Jack Nobile, CaptainBlazer), voci e volti della tv per ragazzi come il presentatore di 'Art Attack' Giovanni Muciaccia e il 're delle sigle' Giorgio Vanni. Ci sarà anche uno show con i protagonisti di 'Bim bum bam' Manuela Blanchard e Roberto Ceriotti, tra sketch, aneddoti e ricordi degli anni Ottanta e Novanta. Dopo gli oltre 22mila spettatori della prima edizione, la convention punta quest'anno a superare ogni record con un palinsesto di 200 ospiti, 150 eventi e spettacoli, oltre 400 postazioni interattive nell'area destinata ai videogame.