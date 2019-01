Sciopero della sanità privata il 28 gennaio

Sciopero regionale della sanità privata dell'Emilia-Romagna proclamato da Cgil, Cisl e Uil per il 28 gennaio. A Bologna è previsto un presidio davanti alla sede Aiop in via Barberia 13, dalle 9.30.

Tre i punti al centro della protesta, a partire dal rinnovo del contratto nazionale: "Dopo 12 anni di blocco, la trattativa per il rinnovo procede a rilento senza risultati concreti - spiegano i sindacati - una buona sanità passa attraverso un buon contratto: giusto salario e sviluppo professionale non possono più aspettare". Viene poi detto "basta all'applicazione di contratti che nulla hanno a che fare con la sanità e con i livelli di assistenza". Infine si chiedono "regole chiare per creare occupazione stabile e regolare le dotazioni organiche superando il concetto inaccettabile dei minuti assistenziali (cioè il tempo massimo di assistenza che può essere erogato ad un singolo paziente, ndr) giorno per giorno".