Incendio in casa, Vigili del fuoco salvano anziana

L'intervento tempestivo di Vigili del Fuoco e Polizia ha salvato la vita di una pensionata di 81 anni, intrappolata nel suo appartamento in via Andrea Costa, a Bologna, dove nel pomeriggio è scoppiato un incendio. Oltre a sfondare la porta, per entrare i pompieri hanno dovuto abbattere il cancelletto che era chiuso a chiave. La donna è stata poi soccorsa dal 118 e portata all'ospedale Maggiore in condizioni di media gravità, per una intossicazione da fumo. Nello stesso ospedale è stata accompagnata per precauzione anche una vicina 90enne che abita al piano di sopra, vista l'età e le sue condizioni di salute. L'intero edificio è stato temporaneamente sgomberato e una decina di persone hanno dovuto lasciare per qualche ora le loro case.