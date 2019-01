Il gelato 'solidale' torna al Sigep, il Salone internazionale di gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè che si chiude domani a Rimini: in collaborazione col Banco di solidarietà locale il gelato inutilizzato dagli espositori della fiera di Ieg diventerà il 'Gusto della solidarietà'. Sarà venduto con offerta libera in vaschette da un chilo e mezzo da domani e fino al 26 gennaio. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

L'incasso, come in passato, sarà utilizzato da parte del Banco di solidarietà di Rimini per comprare generi alimentari di prima necessità per famiglie del territorio in difficoltà.

Obiettivo di quest'anno è superare il risultato dell'anno scorso quando furono vendute 3.533 vaschette per quasi 16 mila euro.