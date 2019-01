Dialogo Zuppi-Truffelli sulla Politica

'Politica con la P maiuscola, l'impegno dei credenti per il bene comune'. E' il titolo dell'incontro organizzato per mercoledì 23 gennaio a Bologna al cinema Perla (via San Donato 38). Sarà un confronto tra l'arcivescovo bolognese Matteo Zuppi e il presidente nazionale dell'Azione Cattolica Matteo Truffelli, sul libro scritto da quest'ultimo ('La P maiuscola. Fare politica sotto le parti').

La serata (ore 21), organizzata da Azione Cattolica e Mlac prende lo spunto dall'invito di Papa Francesco: "Mettetevi in politica, ma per favore nella grande politica, nella politica con la P maiuscola!". E prevede video-testimonianze e domande ai relatori. Modererà Giorgio Tonelli, giornalista Rai.