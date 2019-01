Al Sigep torte giganti e barman robot

Tra torte giganti e barman robot, prosegue il Sigep, salone della gelateria e pasticceria che celebra 40 anni, in programma a RiminiFiere fino a mercoledì 23 gennaio.

Per diffondere la cultura dell'estetica, anche quest'anno appuntamento con il Glamour Italian Cakes #gicakes, punto di riferimento per la decorazione dolciaria in Italia e all'estero, fucina di talenti e tendenze. Il concorso ha espresso tutti i nomi che oggi contraddistinguono il settore della decorazione.

Spazio inoltre a un'esposizione speciale di torte monumentali firmate da artisti della pasticceria dedicate ai 40 anni di Sigep, una vera e propria 'Hall of Fame'. Ma la domenica del Salone ha visto come protagonista anche il Barman Robot che serve freschi smoothies, ma che in futuro potrebbe anche preparare cocktail e servire altri generi di bevande: il macchinario, presto in Italia, è stato ideato dall'azienda Totaro srl, specializzata da più di una generazione nella meccanica.