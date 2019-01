Iscrisse moglie su chat erotica,condanna

Un uomo di 60 anni è stato condannato dal tribunale di Piacenza a due anni di reclusione per maltrattamenti, stalking, lesioni e tentata violenza privata nei confronti della moglie.

Si è concluso così il processo per una serie di maltrattamenti andati avanti per una ventina di anni, durante una convivenza caratterizzata da un marito aggressivo e geloso.

In un caso, per vendetta verso la donna, il 60enne l'ha iscritta a sua insaputa in una chat erotica di incontri su Internet. Un comportamento persecutorio che si è aggravato quando la moglie, due anni fa, decise di denunciarlo alla polizia. Il giudice, oltre a stabilire un risarcimento economico in favore della vittima, non gli ha sospeso la pena a causa di diversi precedenti penali.