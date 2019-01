Simula rapina per nascondere 'incontri'

(ANSA) - MODENA, 18 GEN - I carabinieri di Carpi (Modena) hanno denunciato un 28enne perché, stando alle indagini, avrebbe simulato di essere stato vittima di una rapina. I fatti, però, sarebbero di natura ben diversa, sostengono i militari: il 28enne ha infatti riferito che, in via Guido Fassi, due uomini asiatici armati di coltello gli avevano portato via il borsello contenente soldi, documenti e cellulare. L'uomo avrebbe invece inventato il fatto per dissimulare, agli occhi dei genitori, l'aver speso denaro e dato in pegno il cellulare per 'pagare' prestazioni sessuali con prostitute.