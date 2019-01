Nuovi posti concerto 'Grazie Claudio'

(ANSA) – BOLOGNA, 18 GEN – Le numerose richieste da parte degli appassionati rimasti esclusi dalla prova generale del concerto 'Grazie Claudio!', in programma il 20 gennaio alle 11 al Teatro Manzoni di Bologna, ha indotto l'Associazione Mozart 14, che del concerto è promotrice, a rendere disponibili anche i 400 posti della prima galleria.

Il concerto vero e proprio, per ricordare Claudio Abbado nel quinto anniversario della sua scomparsa, sold-out da tempo, si terrà alle 18 dello stesso giorno, con Ezio Bosso alla direzione di un’orchestra formata in massima parte da strumentisti provenienti dai complessi sinfonici fondati o diretti da Claudio Abbado.

I brani in programma sono alcuni cavalli di battaglia dell'ex direttore della Scala e dei Berliner, come la Sinfonia dal Barbiere di Siviglia, la favola musicale Pierino e il lupo di Prokofiev narrata da Silvio Orlando e la settima Sinfonia di Beethoven. I biglietti per la nuova disponibilità di posti per la prova sono in vendita sul sito Viva Ticket.