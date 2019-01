In Italia debutta il filetto vegano

(ANSA) - BOLOGNA, 16 GEN - Dopo l'esordio nei Paesi Bassi e Gran Bretagna arriva anche sulle tavole italiane il primo "filetto vegano", al 100% di origine vegetale. Lo ha presentato oggi in esclusiva per l'Italia al Salone Marca 2019 di Bologna la società Atlante, specializzata nella grande distribuzione organizzata.

Il filetto vegano è realizzato con soia, proteine del frumento arricchito con ferro e vitamina B12, ad alto tenore proteico. Nasce da un progetto dell'azienda olandese Vivera, specializzata nella produzione di alimenti a base vegetale, ed è stato studiato come alternativa alla carne per quei consumatori che hanno necessità di ridurne il consumo, senza però rinunciare al gusto e al sapore dell'alimento. Al Salone bolognese della Marca si potrà degustare in anteprima il filetto vegano grazie a uno speciale show cooking il 16 e il 17 gennaio.