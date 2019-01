Terremoto di magnitudo 4.6 su costa Romagna

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 è stata registrata a 00:03 sulla costa della Romagna, tra Ravenna e Cervia.

Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 25 km di profondità ed epicentro 11 km a est di Ravenna.

Al momento non sono hanno notizie di eventuali danni a persone o cose. La scossa è stata avvertita distintamente in gran parte del Nordest.

Molte persone si sono riversate in strada in Romagna, in particolare a Ravenna, e molte chiamate sono state fatte ai Vigili del fuoco.

Una replica di magnitudo 3 è avvenuta alle 00:29.

Data ultima modifica 15 gennaio 2019 ore 01:33