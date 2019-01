Sorgente del Vino naturale a Piacenza

Torna a Piacenza Expo dal 9 all'11 febbraio, per la sua 11/a edizione, Sorgente del vino-Live, salone dei vini naturali, di territorio e tradizione: 150 vignaioli che hanno scelto l'agricoltura biologica e biodinamica in vigna e metodi di vinificazione tradizionali in cantina, per produrre vini rispettosi dell'ambiente. Tre giorni di assaggi e approfondimenti con piccoli produttori appassionati: vignaioli italiani e di alcune zone europee faranno assaggiare il frutto del loro lavoro, racconteranno il proprio territorio e i propri vini, in vendita diretta.

"Il vino naturale - spiega Barbara Pulliero, presidente di Echofficine, che organizza la manifestazione - è il risultato di un lavoro paziente e attento ai processi che avvengono spontaneamente durante la fermentazione dell'uva e la sua trasformazione in vino, senza aggiunte di prodotti chimici o interventi tecnologici in cantina". Accanto ai vini, presentati inoltre con degustazioni tematiche, anche prodotti alimentari artigianali di qualità.