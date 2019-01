Tour italiano Mahler Chamber Orchestra

(ANSA) - FERRARA, 12 GEN - La Mahler Chamber Orchestra torna in Italia per una breve tournée di tre appuntamenti: il 15 gennaio al Teatro Comunale di Ferrara, il 16 al Valli di Reggio Emilia e il 17 al Teatro Grande di Brescia. Sul podio ci sarà il consulente artistico del complesso, Daniele Gatti, che dirigerà due delle quattro sinfonie composte da Robert Schumann, la N. 2 Op. 61 in do maggiore e la N. 4 Op. 120 in re minore.

Le tre serate saranno dedicate alla memoria di Claudio Abbado nel quinto anniversario della morte: fu proprio Abbado, infatti, che nel 1997 fondò la Mahler che è stata a lungo in residenza artistica a Ferrara Musica.

L'orchestra ha da qualche anno un rapporto di collaborazione con Gatti da quando, nel 2010, il neodirettore del Teatro dell'Opera di Roma e ex del Teatro Comunale di Bologna, la diresse nella 'Lulu' di Alban Berg ai Wiener Festwochen.