Ferretti 670 miglior yacht d'Asia

A Ferretti Yachts 670, ultimo nato in casa Ferretti, la rivista internazionale Yacht Styles ha riconosciuto il premio di Best Motor Yacht in Asia nella categoria 15-20 metri. Il premio è stato assegnato nell'ambito dei Christofle Yacht Style Awards, manifestazione composta da due sezioni, una dedicata alle barche a motore e a vela sotto i 30m e l'altra al segmento dei superyacht, per un totale di 30 categorie di premi e due diverse serate di premiazione. La cerimonia di premiazione della prima sezione si è tenuta a Phuket, in Thailandia, dove il modello Ferretti Yachts 670 si è aggiudicato il titolo di miglior yacht a motore dell'Asia. Ferretti Yachts 670 è infatti un 67 piedi (20,24 metri) che offre soluzioni tipiche di un'imbarcazione di maggior piedaggio. Le linee esterne sono state realizzate per la prima volta in collaborazione con l'architetto Filippo Salvetti. Il flybridge di circa 24 metri quadri di superficie è tra i più competitivi della categoria.