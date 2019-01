Bacio a studentessa, docente allontanato

A metà dicembre avrebbe baciato una sua studentessa sulle labbra, nonostante la ragazza non lo volesse. Per questo un professore 50enne ravennate è stato indagato per violenza sessuale pluriaggravata. Sulla base dell'inchiesta della polizia coordinata dai pm Alessandro Mancini e Antonio Vincenzo Bartolozzi, il Gip Andrea Galanti ha imposto al docente, che insegna in un istituto superiore della provincia, il divieto di avvicinarsi all'abitazione della studentessa e all'edificio scolastico da lei frequentato e dove lui insegna. La misura è stata notificata ieri al diretto interessato il quale ora, di conseguenza, non può momentaneamente insegnare. La prima segnalazione era giunta dal fidanzato della studentessa il giorno stesso del lamentato approccio in uno sgabuzzino dopo la lezione. I poliziotti della squadra mobile avevano poi sentito vari testimoni ricostruendo un approccio alla studentessa fatto di voti spropositati e attenzioni.