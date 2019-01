Marconi, 2018 record, 8,5 mln passeggeri

(ANSA) - BOLOGNA, 8 GEN - Un altro anno record per l'Aeroporto Marconi di Bologna: nel 2018 i passeggeri totali hanno raggiunto per la prima volta quota otto milioni e mezzo (per l'esattezza: 8.506.658), con un incremento del 3,8% sul 2017.

È il decimo anno consecutivo di crescita dei passeggeri per lo scalo. Domenica 19 agosto è stato il giorno più trafficato dell'anno, con 32.195 passeggeri tra arrivi e partenze.

Le tre destinazioni preferite del 2018 sono state: Londra, con oltre 620 mila passeggeri, Parigi, con oltre 400 mila passeggeri e Catania (396 mila).

Dicembre ha registrato un forte incremento di passeggeri, che hanno sfiorato quota 650 mila (646.982) per una crescita del 7,8%.