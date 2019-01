Musica: Jova Beach Party a Lido Estensi

(ANSA) - BOLOGNA, 7 GEN - Jovanotti raddoppia in Emilia Romagna la prossima estate con il 'Jova beach party': dopo la data di Rimini il 10 luglio (spiaggia di Rimini Terme, già sold out), è stata ora aggiunta una tappa il 20 agosto a Lido degli Estensi, sul litorale ferrarese, lungo l'arenile del porto canale. Biglietti in vendita dalle ore 11 dell'8 gennaio sul circuito TicketOne.

Prodotto e organizzato da Trident, 'Jova Beach Party' è un format realizzato con la collaborazione con Wwf e porta in Italia una nuova frontiera dell'intrattenimento, proposta in alcune tra le spiagge più popolari. Ogni appuntamento - promette l'artista - sarà diverso e unico: diversa la line up degli ospiti, diversa la scaletta del set di Lorenzo Cherubini, che intreccerà il lavoro in consolle da dj con il suono della sua band e le sue canzoni.

Le porte apriranno in ogni data alle 14 (debutto il 6 luglio a Lignano Sabbiadoro, chiusura il 24 agosto a Plan de Corones) e da subito partiranno le attività nelle varie aree.