Vigili del Fuoco, Befana in elicottero

Un arrivo in elicottero per la Befana al comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna.

Come vuole la tradizione, è atterrata con un sacco di caramelle per tutti i bambini. Per celebrare l'Epifania, nel pomeriggio il comando di via Ferrarese ha ospitato giochi e attività per i più piccoli che, indossando un caschetto e superando alcune prove-gioco insieme ai vigili del fuoco più anziani, hanno ricevuto un attestato che li ha trasformati in 'pompieri per un giorno'. Ai partecipanti sono state donate oltre 600 calze con le caramelle e il ricavato della giornata è stato devoluto in beneficenza. Presente anche il comandante provinciale Michele De Vincentis.