Sicurezza, E-R non esclude il ricorso alla Consulta

Dopo l'annuncio della Toscana, anche l'Emilia-Romagna potrebbe fare ricorso alla Consulta contro il decreto sicurezza. Dell'ipotesi, ancora allo studio, parlano quotidiani locali ed è la vicepresidente della giunta di centrosinistra guidata da Stefano Bonaccini, Elisabetta Gualmini, a spiegare al Corriere di Bologna il proprio punto di vista.

"Come Regione - dice Gualmini, che ha la delega al Welfare - non abbiamo competenze dirette sulla gestione dell'accoglienza, ma le abbiamo certamente sul sistema sanitario e se a una persona viene negato l'accesso ai servizi sanitari di base come causa della mancata iscrizione all'anagrafe è chiaro che è un problema, nonché una violazione dei diritti fondamentali. Dunque non escludiamo di fare ricorso". Proprio per capire l'impatto delle nuove norme, "ho convocato - aggiunge la numero due di viale Aldo Moro - per le prossime settimane il tavolo di coordinamento sulle politiche migratorie con tutti i distretti della regione".