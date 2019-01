Muore 21enne dimesso da Pronto Soccorso

Dimesso dal Pronto Soccorso dell'Ospedale 'Ramazzini' di Carpi nel Modenese - dove si era recato in seguito a un malore intorno alle 4 di ieri - un giovane di 21 anni è stato trovato privo di vita, nella mattinata di oggi, all'interno della sua abitazione che si trova sempre nella città emiliana. A rinvenire il cadavere sono stati direttamente i familiari. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma anche i Carabinieri che stanno conducendo accertamenti in merito all'accaduto.

Il sindaco di Carpi, Alberto Bellelli ha commentato l'accaduto sulla sua pagina Facebook: "è una tragedia immane - le sue parole -, penso che ora sia il momento del rispetto per il dolore indescrivibile che sta provando quella famiglia a cui come comunità ci stringiamo, in attesa che vengano svolti i dovuti rilievi e fatte le verifiche del caso nella pretesa che è di tutti i cittadini, in primis del sottoscritto, di sapere realmente cosa è accaduto".

"Il giovane alle ore 4.29 di ieri aveva effettuato un accesso al pronto soccorso di Carpi per dolore toracico aspecifico. Visitato e sottoposto ad accertamenti clinici e strumentali in assenza di riscontri patologici, il paziente è stato dimesso alle ore 7.18 con invio al curante". Così è intervenuta l'Ausl di Modena. Successivamente "l'ambulanza del 118 - continua l'Ausl - è giunta al domicilio poco dopo le 10, trovando il ragazzo già in arresto cardiocircolatorio. Immediatamente sono iniziate le manovre rianimatorie avanzate, continuate anche all'arrivo del medico dell'elisoccorso" e "proseguite per più di un'ora, finché gli operatori hanno dovuto constatare il decesso, avvenuto intorno alle 11.30". "Profondamente colpito - si legge ancora - il personale dell'Azienda Usl di Modena si unisce al dolore dei familiari e degli amici del giovane".