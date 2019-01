Investe 70enne in auto, 90enne indagata

Una novantenne reggiana dovrà rispondere dell'accusa di omicidio stradale dopo aver investito ieri sera, uccidendolo, un 71enne a Tressano, frazione di Castellarano, Comune del comprensorio ceramico in provincia di Reggio Emilia. L'uomo, Federico Debbia, originario di Prignano sulla Secchia, nel modenese, stava attraversando la strada, ma lontano dalle strisce pedonali poste a circa 8 metri di distanza, quando all'improvviso è sopraggiunta l'anziana a bordo della sua Daewoo Matiz che lo ha travolto. Per lui sono stati vani i soccorsi.

Stando ai primi rilievi della polizia municipale, non risultano irregolarità per quanto concerne la patente della donna che a breve avrebbe dovuto rinnovarla. In via cautelare è stata comunque sospesa, mentre il mezzo è stato sequestrato ed è a disposizione della magistratura, così come la salma. Il pm Giulia Stignani ha aperto infatti un fascicolo per omicidio stradale.