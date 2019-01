Esplosione in casa a Nonantola, 3 feriti

(ANSA) - MODENA, 4 GEN - Tre persone sono rimaste ferite, ma non sono in pericolo di vita, durante un'esplosione avvenuta intorno alle 17.30 in una casa a Nonantola (Modena), in via della Cappellina. Sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco, Carabinieri e Polizia municipale. I primi controlli hanno appurato che c'è una fuga di gas all'origine dell'esplosione.

I tre feriti sono tutti anziani. Sono stati portati al Policlinico di Baggiovara, alle porte di Modena, e al centro ustionati di Parma.



