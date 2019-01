Saldi: Confcommercio, buone aspettative

(ANSA) - BOLOGNA, 2 GEN - Al via, sabato, le vendite di fine stagione in Emilia-Romagna. Saldi - stima l'Ufficio Studi di Confcommercio - che, in tutta Italia, interesseranno oltre 15 milioni di famiglie muovendo in totale 5,1 miliardi di euro, con una spesa per famiglia di 325 euro e pro capite di circa 140 euro.

"Saranno saldi in linea con quelli dello scorso anno - osserva in una nota Marco Cremonini, presidente di Federazione Moda Italia Emilia-Romagna - ma offriranno la straordinaria opportunità di risvegliare i consumi, essendosi chiuso il 2018 con molte preoccupazioni per i commercianti, che si vedono schiacciati da consumi che non decollano, concorrenza sleale del 'wild" web', costi incomprimibili e tasse sempre più pesanti".

In vista dell'avvio dei saldi invernali, conclude Cremonini, "ci sono buone aspettative da parte dei commercianti, che sono pronti ad accogliere nei loro punti vendita i consumatori ed i tanti turisti che in questi giorni hanno visitato la nostra regione".