Smog, da domani nuova emergenza in E-R

(ANSA) - BOLOGNA, 31 DIC - Da domani a giovedì 3 gennaio, visto il superamento per tre giorni consecutivi del limite per le Pm10, tornano in vigore le misure emergenziali antismog in molti Comuni dell'Emilia-Romagna.

Le città interessate al provvedimento sono Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Carpi, Castelfranco Emilia, Formigine , Sassuolo, Ferrara, Cento, Rimini e Riccione.

Stop alla circolazione anche per le auto diesel euro 4, divieto di uso di biomasse per il riscaldamento domestico con classe di prestazione emissiva inferiore a 4 stelle, abbassamento del riscaldamento fino ad un massimo di 19 gradi nelle abitazioni e 17 nei luoghi che ospitano attività produttive e artigianali, divieto di combustione all'aperto, divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli. Saranno potenziati i controlli.