Cade in pista da motocross, è grave

Un uomo di 54 anni è stato trasportato d'urgenza in eliambulanza all'ospedale Maggiore di Parma dopo un grave incidente, nel pomeriggio su una pista di moto cross alla periferia di Piacenza. Era in sella alla sua moto quando, per cause ancora da chiarire, è caduto a terra battendo violentemente la testa. Le sue condizioni sono apparse subito gravi a chi era sul posto e ha prestato i primi soccorsi. Il 118 ha inviato anche l'elicottero che poco dopo è atterrato a margine della pista.

Poi il trasporto in rianimazione a Parma, dove il ferito si trova in prognosi riservata.



Data ultima modifica 30 dicembre 2018 ore 18:35