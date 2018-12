Pedone muore investito nel Reggiano

Incidente mortale nella Bassa Reggiana la sera della vigilia di Natale. Un 84enne di Castelnovo Sotto (Reggio Emilia) è morto in seguito alle gravi lesioni riportate dopo essere stato investito da un'auto.

L'incidente si è verificato poco prima delle 19.30 di ieri lungo via Limido. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della stazione di Castelnovo Sotto, intervenuti per i rilievi, l'anziano stava camminando verso l'abitazione del figlio quando, per cause ancora al vaglio dei militari, è stato urtato da un'auto condotta da una 21enne del luogo. L'uomo è caduto a terra dopo l'impatto ed è stato soccorso dal 118. Trasportato all'arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia non ce l'ha fatta: è deceduto per le gravi lesioni riportate.



