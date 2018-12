Registro Tumori a Bologna, ok norme E-R

Via libera in Assemblea legislativa al Regolamento proposto dalla Giunta regionale che definisce il funzionamento del Registro Tumori, anche a Bologna, ultimo e più importante ambito dell'Emilia-Romagna.

Utile a studiare casi, fattori di rischio, percorsi diagnostico-terapeutici, per la programmazione dei servizi e la prevenzione, il Registro Tumori, qui previsto dalla legge regionale 9/2017, raccoglie dati anagrafici e sanitari dei pazienti, rispettando le norme per la privacy e la protezione dei dati personali. Sarà coordinato dall'Irst di Meldola, Irccs per tumori.

"È uno strumento importantissimo per la ricerca scientifica e gli studi epidemiologici - spiega l'assessore regionale alla sanità, Sergio Venturi - che consentirà identici strumenti di analisi e controllo del tumore": "Assieme alle altre Regioni abbiamo concordato precisi criteri per rendere uniformi in Italia i diversi Registri locali, quindi l'Emilia-Romagna è pronta ad essere collegata ad un eventuale Registro Tumori nazionale".