Finanziati progetti per bande e cori

La Legge regionale 2/2018 sulla musica, che stanzia oltre 4,3 mln in quattro anni, ha prodotto i primi effetti: sei progetti di didattica e musica d'insieme e altri nove per la produzione e fruizione verranno finanziati dai primi due bandi dell'assessorato regionale alla Cultura. La legge stanzia 4,334 milioni: 450mila euro nel 2018, 1,7 mln nel 2019, 1,6 nel 2020 e 584mila euro nel 2021.

"L'Emilia-Romagna - commenta l'assessore regionale alla Cultura, Massimo Mezzetti - guarda sempre più alla musica come possibilità di crescita economica, futuro lavorativo e sociale dei giovani. Con questa legge innovativa, prima in Italia nel suo genere, da un lato si rafforza l'educazione musicale e l'attività sociale di bande e cori e dall'altro si profila una nuova geografia di soggetti creativi". L'assessore ha tra l'altro sottolineato "la visibilità all'estero della cultura musicale emiliano-romagnola, poi la formazione e accompagnamento alle imprese, per essere al passo con un mercato in continuo cambiamento".