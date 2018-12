Vasco, troppe menzogne, verità difficile

(ANSA) - BOLOGNA, 19 DIC - "La verità è difficile in questo periodo da trovare perché ci sono troppe verità false, troppe menzogne raccontate come verità, ci sono le fake news. Insomma, è un periodo veramente molto confuso, quindi la verità é sempre più difficile da individuare". Lo ha detto Vasco Rossi, nel pomeriggio a Bologna, prima di iniziare la visita ai reparti di chemioterapia, ortopedia pediatrica e ortopedia oncologica dell'Istituto Ortopedico Rizzoli. Come in passato, il rocker di Zocca ha partecipato all'iniziativa 'Star-therapy' dell'Associazione Ansabbio per portare conforto in particolare ai bambini in cura a pochi giorni dal Natale. Appena entrato nel reparto di chemioterapia è stato accolto dai pazienti che hanno intonato 'Albachiara'. "Qui si trova la verità della sofferenza - ha aggiunto Vasco - che è quella che fa riflettere e pensare che, in fondo, tutti i problemi che poi abbiamo tutti i giorni sono sciocchezze in confronto a quelli che sono i problemi e le sofferenze soprattutto di questi bambini".