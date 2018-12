Quasi 9.000 a concorso per 7 posti

(ANSA) - BOLOGNA, 15 DIC - Sono 8801 i candidati al maxi concorso per sette posti da infermiere al via lunedì 17 dicembre a Piacenza. L'Ausl di Piacenza è capofila di una procedura indetta in forma congiunta con l'Ausl di Reggio Emilia, l'Ausl e l'Azienda ospedaliera di Parma, l'Ausl e l'Azienda ospedaliera di Modena.

L'obiettivo è quello di costituire quattro graduatorie, una per ciascuna delle province dell'Area Vasta Emilia Nord. Le prove, scritta e pratica, si svolgeranno al PalaBanca, in tre sessioni distribuite tra le giornate di lunedì 17 e martedì 18 dicembre. Lunedì, alle 14, sono convocati i primi 3.040 candidati, quelli con l'iniziale del cognome compresa tra la A e la D. Martedì alle 9, altri 2.982 con l'iniziale del cognome tra E e O. Alle 14 gli ultimi 2779, con l'iniziale del cognome compresa tra P e Z.

I posti messi a bando sono due a Piacenza, due a Parma, due a Modena e uno a Reggio Emilia. Le graduatorie risultanti dal concorso avranno validità triennale.



Data ultima modifica 15 dicembre 2018 ore 17:41