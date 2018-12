EmisKilla sposta data e location Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 13 DIC - Nuova data e nuova location per il concerto bolognese di Emis Killa nell'ambito del 'Supereroe Tour': previsto domani, venerdì, all'Estragon Club, è stato spostato a mercoledì 6 febbraio al Pala Estragon. I biglietti acquistati in precedenza resteranno validi - spiega l'organizzatore Vivo Concerti - e su TicketOne proseguono le vendite per la nuova data.

Emis Killa, all'anagrafe Emiliano Giambelli, 29 anni, è riuscito in pochi anni ad imporsi come uno degli artisti più autentici della scena rap e musicale italiana: più di 25 certificazioni tra dischi d'oro e di platino, oltre tre milioni di fan sui social, quasi un milione di iscritti al canale YouTube, oltre un milione e mezzo di ascoltatori mensili su Spotify, ha avuto successo anche nell'editoria con il libro 'Bus 323. Viaggio di sola andata' (Rizzoli). Nel 2016 è stato tra i giudici della quarta edizione di 'The Voice'.