Musica: torna 'Il viaggio di Roberto'

(ANSA) - RAVENNA, 12 DIC - Sul palcoscenico che l'ha vista nascere nel 2014 e nella città che ha saputo trasformare il percorso della memoria in un tributo della collettività, la produzione originale di teatro musicale 'Il viaggio di Roberto, un treno verso Auschwitz' torna in scena nella nuova versione rivista per orchestra dall'autore delle musiche Paolo Marzocchi.

Prodotto dal Teatro Alighieri nel 2014, testo di Guido Barbieri e regia di Alessio Pizzech, lo spettacolo torna ora a Ravenna il 16 dicembre (ore 15.30), seguito da due matinées per le scuole (17 e 18 dicembre), prima delle repliche al Teatro di Ferrara (21 dicembre) e al Regio di Parma (27 e 28 gennaio) in occasione della Giornata della Memoria.

"Riportare in scena un lavoro come questo è necessario - sottolinea Pizzech - Siamo in un tempo di perdita di qualsiasi elemento di memoria. Siamo proiettati nel presente, viviamo nell'istante. 'Il viaggio di Roberto' pone invece la memoria come valore: l'arte diventa un monito, capace di andare oltre il tempo".