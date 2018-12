Incendio Reggio Emilia, rilievi scientifica sul posto

Si indaga per trovare le cause che hanno scatenato l'incendio nella palazzina di via Turri a Reggio Emilia in cui nella notte di domenica sono morti due coniugi e sono rimaste intossicate 38 persone. Questa mattina sono arrivati da Roma gli investigatori della polizia scientifica che dovranno analizzare i resti carbonizzati delle masserizie ritrovate negli scantinati. Gli accertamenti sono stati disposti dalla Procura di Reggio Emilia che ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo plurimo e incendio.

Dalla Ausl di Reggio Emilia fanno sapere che migliorano i pazienti che erano stati ricoverati all'ospedale di Santa Maria Nuova. Dimesse cinque persone rimaste fino a ieri in osservazione e dimissioni imminenti per la bambina di 5 anni ricoverata in pediatria. Migliorate anche le condizioni della bimba di 3 anni trasferita dall'Ospedale Niguarda di Milano alla clinica pediatrica De Marchi della stessa citt?, ormai dichiarata fuori pericolo di vita.