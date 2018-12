Sequestrata una discarica abusiva

(ANSA) - BOLOGNA, 11 DIC - Una discarica abusiva dove erano abbandonati rifiuti speciali non pericolosi è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza a Ponte della Venturina, sull'Appennino bolognese. Si tratta di un'area recintata vasta circa 90 metri quadrati, scoperta nel corso di alcuni controlli svolti dai militari della Tenenza di Vergato. Accertato che si trattava di un'attività di gestione di rifiuti non pericolosi priva di autorizzazione, i finanzieri hanno sottoposto a sequestro l'intera area e avviato un'indagine, per il momento a carico di ignoti, per violazione del testo unico ambientale. Sono in corso accertamenti per individuare la provenienza dei rifiuti e gli autori del reato.