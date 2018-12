Maltratta moglie e figli, arrestato

(ANSA) - BOLOGNA, 10 DIC - Oltre ad aggredire per l'ennesima volta la moglie, ha minacciato di alzare le mani anche sui due figli minorenni e sui suoceri. Il marito violento è un operaio 32enne di origine venezuelana, arrestato dai Carabinieri per maltrattamenti in famiglia. E' successo all'alba di domenica a Medicina, nel Bolognese. La moglie, spaventata per le minacce ai bambini e ai genitori, è corsa da una vicina con in braccio il terzo figlio, di poco più di un anno, per chiedere aiuto. E' stata la stessa vicina a chiamare i Carabinieri, che sono intervenuti e hanno rintracciato poco lontano da casa il 32enne, già conosciuto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. A quanto pare, non era la prima volta che l'uomo maltrattava la moglie, una bolognese di 39 anni, ma finora la donna non lo aveva mai denunciato.