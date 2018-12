Due morti in un incendio in un palazzo a Reggio Emilia

Inferno di fuoco nella notte a Reggio Emilia. Due persone sono morte e altre 38 sono rimaste intossicate, di cui almeno una bambina in modo molto grave, nell'incendio che si è sviluppato in uno scantinato di un edificio a Reggio Emilia. Le fiamme sono divampate in una palazzina di quattro piani in Via Turri, nei pressi della vecchia stazione ferroviaria, e hanno prodotto un fumo acre e denso.

Davanti alla palazzina monta la rabbia della comunità marocchina. "Si sa da anni che quelle cantine sono occupate abusivamente - dice all'ANSA il rappresentante Abderrahim Mouloudj - e nessuno ha fatto nulla, queste sono vittime del degrado e della politica mal gestita dell'integrazione".

Oltre alle due vittime, una coppia di origine marocchina rimasta probabilmente asfissiata e recuperata sulle scale, sono rimaste intossicate 38 persone, tra cui diversi bimbi. Dei feriti quattro hanno avuto necessità di camera iperbarica. Di questi, due adulti e una bambina sono stati trasferiti a Fidenza ed è previsto il rientro all'Arcispedale di Reggio Emilia in giornata. Una bambina di 3 anni è stata invece trasportata in elisoccorso all'Ospedale Niguarda di Milano, struttura dotata di camera iperbarica e rianimazione pediatrica, in gravi condizioni. Lo fa sapere l'Ausl Irccs di Reggio Emilia. Sono attualmente ricoverati all'arcispedale Santa Maria Nuova cinque adulti in osservazione breve e sei bambini in osservazione breve pediatrica. Questi pazienti, le cui condizioni non destano preoccupazione, saranno verosimilmente dimessi nella giornata di domani. Ci sono poi 23 persone che, dopo essere state assistite al pronto soccorso reggiano, sono state dimesse.

"Ho visto la casa riempirsi di fumo, non si poteva respirare. Allora ho dato l'allarme ai vigili del fuoco". Ivan, 27enne di origini moldave, è ancora sotto shock all'uscita del palazzo dove è divampato l'incendio in cui abita da pochi mesi con la madre e un fratello. "Ho preso uno straccio umido e me lo sono messo davanti alla bocca - aggiunge -. Poi sono scappato per le scale. Era tutto nero, non si vedeva niente. Qui fuori ho visto i morti".

Il bilancio al momento sarebbe stabile, anche se si devono ancora completare le operazioni di 'bonifica' delle cantine. Sono intervenute squadre dei vigili del fuoco di Reggio Emilia, Sant'Ilario e Guastalla, con due autoscale e un carro aria da Modena. Sul posto anche Polizia e Carabinieri. Nella zona, dove intorno a mezzanotte si è innescato l'incendio, da tempo è stato lanciato l'allarme a causa delle cantine occupate.

