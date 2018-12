Don Giovanni di Mozart a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 10 DIC - Il Teatro Comunale di Bologna chiude la stagione lirica con il "Don Giovanni" di Mozart, sette recite dal 15 al 23 dicembre, in un allestimento coprodotto con il Festival di Aix-en-Provence che segna il debutto italiano del regista francese Jean-François Sivadier e gli ultimi sette podi per il direttore musicale Michele Mariotti, che dal primo gennaio lascerà il teatro.

Lo spettacolo, ampiamente collaudato nella parte visiva (scena unica fissa, con una importante sezione illuminotecnica e molta attenzione alla parte attoriale), è invece completamente nuovo in quella musicale: Mariotti potrà contare su un doppio cast completamente differente da quello francese con Simone Alberghini e Alessandro Luongo che si alterneranno nella parte del titolo, Vito Priante e Omar Montanari come Leporello, Federica Lombardi e Ruth Iniesta per Donna Anna, Paolo Fanale e Davide Giusti (Don Ottavio), Salome Jicia e Raffaella Lupinacci (Donna Elvira).